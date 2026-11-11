Akhir November 2026, KPK Pindahkan Penahanan Terdakwa Lalu Ahmad Zaini ke NTB

jpnn.com, MATARAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memindahkan lokasi penahanan Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dari Jakarta ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada akhir November 2026 mendatang.

"Pemindahan penahanan dari Jakarta ke sini perkiraannya antara tanggal 23–24 November 2026," kata Jaksa Penuntut Umum dari KPK Ihsan yang ditemui usai sidang lanjutan terdakwa Alvonsus Gani di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu.

Ia menerangkan bahwa pemindahan pada akhir bulan ini untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan terdakwa Alvonsus Gani.

"Sehingga nanti pada saat pemeriksaan yang bersangkutan (LAZ) sebagai saksi pada hari Rabu, dua pekan lagi, 25 November itu, bisa langsung hadir di sini (pengadilan) tanpa zoom, itu rencananya," ucap jaksa.

Ia menambahkan pemindahan lokasi penahanan itu tidak hanya dilakukan untuk LAZ, namun terdakwa lain, yakni Sudirman dalam jabatan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang (Perseroda) turut dipindahkan.

"Jadi, Lalu Ahmad Zaini (LAZ) dan Sudirman akan bersamaan bersaksi untuk terdakwa Alvonsus Gani," ujarnya.

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Perihal status penyidikan dari LAZ dan Sudirman, Ihsan menyampaikan bahwa berkas perkara mereka masih dalam pemeriksaan jaksa peneliti atau dalam istilah hukum disebut tahap satu.

"Jadi, berkas belum P-21 (dinyatakan lengkap), baru tahap satu, kami (jaksa peneliti) baca berkasnya dulu kemudian baru kita nyatakan lengkap. Nanti baru tahap dua, serahkan tersangka dam barang bukti," ucapnya.