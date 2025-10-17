Akhir Pekan Ini Bandung Bakal Meriah, Dishub Ingatkan Jangan Ada Getok Parkir

jpnn.com - Di akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (18 - 19/10/2025), bakal ada dua acara besar yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

Event pertama adalah Festival Asia Afrika yang akan berlangsung di sepanjang Jalan Asia Afrika.

Fesival itu menyuguhkan beragam acara mulai karnaval hingga pameran budaya.

Keragaman budaya dari negara-negara di Asia Afrika disuguhkan melalui pameran seni, kuliner, pertunjukan seni, serta karnaval.

Acara kedua adalah Pasar Seni ITB, yang sudah vakum hampir 10 tahun.

Kegiatan yang digagas mahasiswa Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) ITB ini akan berlangsung di Kampus Ganesha ITB pada 18 - 19 Oktober 2025.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bandung Rasdian Seiadi mengingatkan kepada warga yang akan berkunjung ke dua acara itu untuk berhati-hati dengan oknum juru parkir (jukir) yang melakukan getok tarif.

Pengujung diimbau untuk parkir di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh panitia penyelenggara dan juga Dishub.