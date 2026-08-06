Akhir Pekan Seru di Batavia PIK, Anak Bisa Lari Bareng Baba, Lili, & Tata

jpnn.com, JAKARTA - Ada baiknya bagi keluarga yang sedang mencari kegiatan bersama anak menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk memasukkan Baba Lili Tata Run 2026 ke dalam agenda.

Acara bertema Family Fun Run tersebut akan mencapai puncaknya di Batavia Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta, pada Minggu (16/8/2026).

Di Baba Lili Tata Run 2026, anak-anak tidak berlari sendiri. Orang tua atau anggota keluarga akan mendampingi mereka sejak garis start hingga finis.

Konsep itu dirancang agar olahraga tidak terasa seperti kewajiban bagi anak. Oleh karena itu, aktivitas fisik dikemas melalui permainan, hiburan, dan interaksi bersama karakter Baba, Lili, dan Tata.

Project Manager Baba Lili Tata Run 2026 Jessica mengatakan acara itu ingin memberikan ruang bagi keluarga Indonesia untuk membangun waktu berkualitas melalui kegiatan fisik.

“Kami ingin menghadirkan acara yang membawa Baba, Lili, dan Tata untuk mengajak keluarga Indonesia memiliki quality time yang lebih baik, terutama melalui aktivitas fisik,” ujar Jessica.

Baba Lili Tata Run 2026 memiliki dua kategori lomba. Bagi anak berusia 3 hingga 5 tahun bisa mengikuti kategori Pre-School dengan jarak 1,5 kilometer.