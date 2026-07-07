Akhir Pelarian Pelaku Pengeroyokan Maut di Bandung, Diciduk saat Sembunyi di Cianjur

jpnn.com, BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung meringkus salah satu pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan seorang pria berinisial MN tewas di Jalan Terusan Pasirkoja, Kota Bandung, pada Januari lalu.

Pelaku yang masih di bawah umur tersebut ditangkap di wilayah Kabupaten Cianjur, setelah buron beberapa bulan.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Anton mengatakan, pihaknya membekuk pelaku pembunuhan itu pada Sabtu (4/7/2026).

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Pelaku juga teridentifikasi sebagai anggota kelompok geng motor yang kerap terlibat dalam berbagai aksi kekerasan di Kota Bandung.

"Kami dari Satreskrim Polrestabes Bandung berhasil menangkap salah satu pelaku yang teridentifikasi memang banyak terlibat beberapa kejadian-kejadian di Kota Bandung yang masih di bawah umur. Laki-laki, umurnya masih 17 tahun, alamatnya di Kabupaten Bandung," kata Anton di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Selasa (7/7/2026).

Dia menjelaskan, pelaku sempat melarikan diri setelah aksi pengeroyokan maut bersama kelompoknya pada 29 Januari 2026 lalu.

Pihaknya lalu melacak keberadaan pelaku hingga ke pelosok Kabupaten Cianjur.

"Ditangkapnya di wilayah Kabupaten Cianjur, di Naringgul. Dia sembunyi di situ, di rumah keluarganya," tuturnya.