Akhir Perjalanan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Ini Pesan Terakhirnya
jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri kiprahnya bersama Timnas Portugal.
Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang sang megabintang setelah lebih dari dua dekade menjadi bagian penting dari Selecao das Quinas.
Pemain berusia 41 tahun tersebut juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Portugal dalam pengumuman perpisahannya.
Nomor Punggung 7 Diserahkan kepada Generasi Penerus
Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah keputusannya menyerahkan nomor punggung 7 kepada generasi penerus.
Nomor ikonik tersebut telah menemani perjalanan Ronaldo sejak pertama kali memperkuat tim nasional pada Agustus 2003.
"Hari ini tiba saatnya bagi saya untuk menyerahkan kembali seragam bernomor punggung 7 milik tim nasional kepada generasi berikutnya," ucapnya.
Selama 23 tahun membela Portugal, Ronaldo telah melewati berbagai fase, mulai dari kemenangan hingga kegagalan di turnamen besar.
Perjalanan Ronaldo di Timnas Portugal
Seluruh pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan kariernya sebagai pesepak bola.
Setelah lebih dari dua dekade membela Portugal, Cristiano Ronaldo akhirnya pamit. Ada pesan menyentuh yang disampaikan sang megabintang.
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