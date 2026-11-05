Akhir Perjalanan Cristiano Ronaldo di Timnas Portugal, Ini Pesan Terakhirnya

jpnn.com - Cristiano Ronaldo resmi mengakhiri kiprahnya bersama Timnas Portugal.

Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan panjang sang megabintang setelah lebih dari dua dekade menjadi bagian penting dari Selecao das Quinas.

Pemain berusia 41 tahun tersebut juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat Portugal dalam pengumuman perpisahannya.

Nomor Punggung 7 Diserahkan kepada Generasi Penerus

Salah satu hal yang menjadi sorotan ialah keputusannya menyerahkan nomor punggung 7 kepada generasi penerus.

Nomor ikonik tersebut telah menemani perjalanan Ronaldo sejak pertama kali memperkuat tim nasional pada Agustus 2003.

"Hari ini tiba saatnya bagi saya untuk menyerahkan kembali seragam bernomor punggung 7 milik tim nasional kepada generasi berikutnya," ucapnya.

Selama 23 tahun membela Portugal, Ronaldo telah melewati berbagai fase, mulai dari kemenangan hingga kegagalan di turnamen besar.

Perjalanan Ronaldo di Timnas Portugal

Seluruh pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan kariernya sebagai pesepak bola.