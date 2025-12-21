menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Produk » Akhir Tahun, ATR Cycling Tebar Diskon hingga Cashback Rp500 Ribu

Akhir Tahun, ATR Cycling Tebar Diskon hingga Cashback Rp500 Ribu

Akhir Tahun, ATR Cycling Tebar Diskon hingga Cashback Rp500 Ribu
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Promo akhir tahun dari ATR Cycling. Foto: atrcycling

jpnn.com, JAKARTA - ATR Cycling memanfaatkan momentum belanja akhir tahun dengan menggulirkan rangkaian promo agresif.

Melalui program DEBBUS – Desember Banyak Bonus dan Payday Sale Akhir Tahun, platform ritel sepeda itu menawarkan potongan harga dan cashback di marketplace.

Program DEBBUS digelar pada 15–24 Desember 2025 dengan diskon hingga 10% serta cashback berjenjang mencapai Rp500.000.

Baca Juga:

Promo berlaku untuk beragam produk, mulai dari sepeda konvensional, sepeda listrik, hingga aksesoris dan spare part.

Skema cashback disesuaikan dengan nilai transaksi, memberi ruang keuntungan lebih bagi konsumen yang berbelanja dalam jumlah besar.

Tak berhenti di situ, ATR Cycling melanjutkan gebrakan lewat Payday Sale Akhir Tahun pada 25–31 Desember 2025.

Baca Juga:

Dalam periode itu, diskon yang ditawarkan meningkat hingga 20%, ditambah pilihan cashback online hingga Rp500.000.

Promo tersedia secara eksklusif di ATR Cycling Official Online Store yang hadir di Tokopedia, Shopee, BliBli, dan Lazada.

ATR Cycling memanfaatkan momentum belanja akhir tahun lewat rangkaian promo agresif - program DEBBUS (Desember Banyak Bonus dan Payday Sale Akhir Tahun).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI