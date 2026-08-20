Akhiri Hiatus, Weird Genius Kembali dengan Escape

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik elektronik, Weird Genius, mengakhiri masa hiatus dengan melepas single terbaru yang bertajuk Escape.

Dalam lagu tersebut, grup beranggotakan Reza Arap (YB), Eka Gustiwana, dan Roy CDC itu berkolaborasi dengan penyanyi berbakat Emily Sie.

Peluncuran Escape sekaligus menjadi sinyal kuat kembalinya trio produser dan DJ tersebut ke industri musik, sekaligus menandai dimulai era baru menuju album penuh yang ditargetkan rampung dan rilis tahun ini.

Kembalinya Weird Genius dalam proyek ini memperlihatkan keseriusan dan komitmen penuh untuk kembali muncul ke permukaan dengan menyajikan karya yang lebih matang, personal, dan segar.

Mengusung sentuhan electronic production yang dipadukan dengan pengaruh musik house, Escape mengajak para pendengar dalam sebuah perjalanan emosional yang mendalam.

Meskipun berjudul Escape, lagu ini sejatinya tidak mengisahkan tentang melarikan diri dari kenyataan, melainkan keberanian untuk menghadapinya.

Menurut Weird Genius, Escape menjadi sebuah pengingat bahwa pemulihan sejati (true healing) dimulai ketika seseorang berhenti berlari dari rasa takut, masa lalu, maupun kebenaran yang sering dihindari.

"Saya merasa Escape sebenarnya bukan tentang melarikan diri dari kenyataan, melainkan menghadapinya. Lagu ini adalah pengingat bahwa beberapa hal memang tidak bisa dihindari, dan kebebasan sejati datang dari menerima apa yang selama ini coba kita hindari," ungkap Reza Arap (YB).