jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 1.380 keluarga yang tinggal di lereng Gunung Ile Boleng, kembali menikmati pasokan air bersih, mengakhiri krisis air yang berlangsung selama lebih dari 20 tahun terakhir.

Inisiatif itu digagas oleh Yayasan Tunas Bakti Nusantara (YTBN) yang melibatkan ribuan warga, sukarelawan lintas daerah, gereja, dan komunitas, sehingga kelangkaan air selama puluhan tahun di daerah tersebut terselesaikan.

Peresmian dilakukan pada Minggu (22/11) dan dihadiri oleh Komandan Komando Daerah TNI Angkatan Laut VII, Laksamana Muda TNI Singgih Sugiarto, Uskup Larantuka Mgr. Yohanes Hans Monteiro, perwakilan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, Ketua Umum Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara (IKASTARA), Aditya Syarief serta sekitar 100 relawan YTBN.

Uskup Larantuka Yohanes Hans Monteiro menilai air sebagai sumber kehidupan dan tanda berkat.

Jaringan pipa air bersih sejauh 7,6 kilometer melayani 4.294 jiwa atau 1.380 keluarga di 10 desa di Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, yakni Bungalawan, Lamawolo, Lewat, Nihaone, Lewokeda, Lewokeleng, Lewoblolong, Bayuntaa, Badalewun, dan Dokeng.

Menurutnya, kehadiran relawan dari berbagai penjuru Indonesia membuktikan solidaritas kemanusiaan mampu melampaui batas geografis.

"Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia, untuk itu harus dijaga dengan baik agar terus mengalir untuk tahun-tahun ke depan," ujar Yohanes, Jumat (27/11).

RD. Aloysius Dore Romo Dekenat Adonara mengungkapkan pengerjaan pipanisasi dikerjakan melalui semangat gotong royong dengan melibatkan warga dari 10 desa yang meluangkan waktunya di tengah kesibukannya sebagai petani, peternak, nelayan dan lainnya.