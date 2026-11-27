jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Alumni Doktor Hukum Universitas Kristen Indonesia (IKA DH UKI) bersama Program Doktor Ilmu Hukum UKI dan Sekretariat Jenderal MPR RI menggelar forum Curah Pendapat tentang Urgensi dan Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11/2026).

Forum ini mengangkat tema "Merumuskan Bentuk Hukum dan Prioritas Substansi PPHN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXI/2023".

Diskusi tersebut mempertemukan pakar hukum tata negara dan perumus kebijakan untuk membahas arah pembangunan nasional jangka panjang serta pilihan bentuk hukum PPHN, dengan tetap menjaga kesesuaiannya dengan sistem presidensial dan perkembangan ketatanegaraan pasca-amandemen UUD 1945.

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Ketua Umum IKA DH UKI sekaligus Anggota Badan Pengkajian MPR RI Dr. I Wayan Sudirta, S.H., M.H., menegaskan ketiadaan haluan pembangunan jangka panjang berpotensi menimbulkan fenomena "pembangunan poco-poco".

"Yakni perubahan prioritas pembangunan setiap kali terjadi pergantian kepemimpinan lima tahunan," ujar Sudirta.

Kondisi tersebut juga berkontribusi terhadap belum optimalnya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berbekal kajian atas 382 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Badan Pengkajian MPR RI, Sudirta menyoroti persoalan otonomi daerah, termasuk ketergantungan fiskal daerah, ketimpangan pembangunan, serta tantangan koordinasi dan pembagian kewenangan pusat-daerah.

Dalam kajian itu disebutkan, 449 dari 506 kabupaten/kota belum mandiri secara fiskal. Sementara kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara DKI Jakarta dan Papua Pegunungan mencapai 30,63 poin.