Akhiri Penantian Tujuh Tahun, Tim Mahasiswa UI Raih Medali Emas PIMNAS ke-39

jpnn.com, DEPOK - Universitas Indonesia (UI) berhasil membawa pulang medali setara emas (Juara 1) dalam ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-39 yang berlangsung di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, pada 2–7 November 2026.

Prestasi tertinggi tersebut diraih oleh tim Program Kreativitas Mahasiswa bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM) UI yang diketuai oleh Devika Bunga Ramadhani.

Rektor UI Heri Hermansyah menyampaikan apresiasinya atas capaian yang sekaligus mengakhiri puasa medali emas kampus tersebut selama tujuh tahun terakhir.

"Tujuh tahun kami menanti, dan mahasiswa UI menjawabnya dengan karya yang bukan hanya unggul secara ilmiah, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang lebih adil bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas intelektual," kata Heri Hermansyah dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

Menurut Heri, pencapaian ini membuktikan bahwa inovasi mahasiswa UI tidak hanya berhenti pada keunggulan akademik, melainkan juga memberikan solusi nyata di tengah masyarakat.

"Inilah wajah UI yang kami cita-citakan, unggul secara akademik dan nyata dampaknya bagi masyarakat. Medali ini bukan garis akhir, melainkan penyemangat bagi seluruh mahasiswa UI untuk terus berkarya," ujarnya.

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Capaian itu menjadi medali emas pertama UI di PIMNAS sejak terakhir kali diraih pada edisi 2019.

Ajang yang mempertemukan sekitar 420 tim terbaik dari 100 perguruan tinggi di Indonesia itu merupakan tahap akhir kompetisi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat nasional.