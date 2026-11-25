jpnn.com, JAKARTA - Masalah mantan istri Andre Taulany, Rien Wartia Trigina alias Erin dengan eks asisten rumah tangganya, Hera akhirnya berujung damai.

Keduanya akhirnya sepakat berdamai dan memilih menyudahi perseteruan.

Kuasa hukum Erin, Marissya Icha mengungkapkan kliennya maupun Herawati sama-sama mengajukan syarat sebelum akhirnya mencapai mufakat.

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"Masing-masing memiliki syarat, tapi alhamdulillah keduanya menerima syaratnya masing-masing. Mbak Erin juga memiliki syarat, dari Mbak Herawati juga memiliki syaratnya masing-masing," kata Marissya Icha di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Menurutnya, Erin dan Hera sama-sama menerima syarat perdamaian yang diajukan masing-masing pihak.

Oleh karena itu, masalah hukum yang menyangkut kedua pihak tidak bakal dilanjutkan.

"Alhamdulillah keduanya legawa untuk menerima syaratnya masing-masing dan saling memaafkan, dan sudah sepakat untuk tidak melanjutkan apa pun. Ini setelah ini sudah saling memaafkanlah, ya," ucap Marissya Icha.

Sementara Kuasa hukum Hera, Deolipa Yumara mengatakan dengan tercapainya perdamaian, maka tidak akan ada lagi kelanjutan proses hukum, baik secara perdata maupun pidana.