Akhirnya Bertemu Anak, Eza Gionino: Walaupun Hanya Sebentar, Lumayan
Eza Gionino dan Kuasa Hulumnya, Raka Danira di PA Cibinong, Senin (22/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, CIBINONG - Aktor Eza Gionino akhirnya bertemu dengan anaknya setelah menjalani sidang perdana perceraiannya dengan sang istri Meiza Aulia di Pengadilan Agama (PA) Cibinong.

Pertemuan Eza Gionino dan putra bungsunya, Akshay Gionino terjadi seusai pesinetron 35 tahun itu menjalani persidangan.

Eza Gionino pun terlihat emosional setelah bertemu dengan anaknya tersebut.

"Setelah satu bulan lebih akhirnya saya bertemu dengan seseorang yang saya sayangi," ujar Eza Gionino sambil menahan tangis, di Pengadilan Agama (PA) Cibinong, Senin (22/9).

Dia mengatakan Akshay sedang tidur di dalam mobil saat dirinya menemui sang buah hati.

Dia tidak menampik perasaan rindu yang dirasakan ketika akhirnya bisa kembali bertemu anaknya tersebut, setelah satu bulan mereka tak tinggal seatap.

"Anak saya kondisinya tidur tadi, jadi, saya cuma bisa ngelihatin wajahnya, saya perhatiin wajahnya. Walaupun hanya sebentar, lumayan lah," ucap Eza Gionino.

Pemain sinetron Cinta di Ujung Sajadah itu tak kuasa menahan tangis ketika menceritakan momen pertemuannya kembali dengan putra bungsunya itu.

Aktor Eza Gionino akhirnya bertemu dengan anaknya setelah menjalani sidang perdana perceraiannya dengan sang istri Meiza Aulia di Pengadilan Agama Cibinong.

