menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Itu Penantian Panjang

Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Itu Penantian Panjang

Akhirnya Bertemu Ressa Rossano, Denada: Itu Penantian Panjang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Denada dan anaknya, Ressa Rossano. Foto: Instagram/denadaindonesia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Denada mengaku bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Setelah terpisah puluhan tahun, momen pertemuan terjadi saat Lebaran tahun ini.

"Itu penantian panjang," kata Denada saat jadi bintang tamu Brownis di Trans TV, Selasa (14/4).

Baca Juga:

Perempuan berusia 47 tahun itu mengakui bahwa dirinya sempat sedih ketika heboh pemberitaan tentang dirinya menelantarkan Ressa Rossano.

Denada bahkan memilih untuk menarik diri dan rehat dari publik hingga media sosial.

"Aku butuh fokus menyelesaikan semua ini," jelas pemilik album One Stop Dangdut itu.

Baca Juga:

Setelah mulai tenang, Denada akhirnya mencoba menyelesaikan masalah dan menemui Ressa Rossano.

Setelah proses cukup panjang, dia akhirnya berjumpa dengan anak yang sempat dititipkan pada kerabat tersebut.

Penyanyi Denada mengaku bersyukur akhirnya bisa bertemu dengan anak kandungnya, Ressa Rossano.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI