Akhirnya Bukittinggi Punya Rekaman Suara Asli Bung Hatta
jpnn.com - BUKITTINGI - Rekaman suara asli Mohammad Hatta atau Bung Hatta akhirnya bisa didengarkan olah warga Bukittinggi, Sumatera Barat, kota kelahiran salah satu proklamator kemerdekaan RI tersebut.
Itu setelah Radio Republik Indonesia a.k.a RRI menghibahkan tape real atau rekaman suara asli Bung Hatta kepada pihak Museum Bung Hatta, Bukittinggi.
"Rekaman suara asli Bung Hatta menjadi media pembelajaran yang sangat berharga. Kami berharap siapa pun yang datang ke tempat ini bisa belajar atau mendengarkan berbagai hal positif yang dapat memperkuat semangat kebangsaan dan cinta tanah air," kata Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis di Museum Bung Hatta, Bukittinggi, Senin (6/10).
Ibnu Asis mengatakan, hibah ini merupakan bentuk penghormatan terhadap Bung Hatta sebagai tokoh proklamator dan putra asli Bukittinggi. Barang bersejarah ini, tentunya akan sangat bermanfaat dalam mencerdaskan anak bangsa.
Ibnu Asis pun menyambut baik rencana RRI yang juga akan menyerahkan rekaman suara asli Buya Hamka kepada Museum Rumah Kelahiran Buya Hamka, di tepian Danau Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam.
"Keberadaan kedua rekaman tersebut akan memperkaya koleksi sejarah sekaligus memperkuat identitas Bukittinggi sebagai kota perjuangan kota wisata dan kota pendidikan," katanya.
Kepala Stasiun RRI Bukittinggi Abdul Gafar Zakaria mengatakan penyerahan tape real ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-80 RRI.
Dia pun menegaskan bahwa tape real hanya dimiliki RRI dan tidak ada instansi lain yang memilikinya.
Di dalam tape real itu juga ada rekaman pidato Bung Hatta ketika berbicara di PBB, yang sangat bersejarah.
