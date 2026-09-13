Akhirnya, Google Gemini Menyapa Pengguna Windows

jpnn.com, JAKARTA - Setelah menyapa pengguna Mac lebih dahulu, Google akhirnya merilis Gemini khusus untuk desktop Windows.

Tak perlu lagi repot bolak-balik buka tab peramban. Begitu diunduh, kamu cukup menekan tombol pintasan di keyboard, dan asisten AI Gemini langsung siap membantu di layar.

Praktis dan mulus, persis seperti yang dirasakan pengguna Mac beberapa bulan lalu.

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Kehadirannya pas banget buat momen-momen kepepet.

Entah saat kamu butuh ide judul presentasi yang mendadak buntu, atau sekadar ingin verifikasi data cepat di tengah dokumen yang menumpuk.

Asyiknya lagi, Gemini di desktop langsung menyatu dengan ekosistem kerja sehari-hari.

Ia terhubung mulus dengan Gmail, Drive, hingga asisten agen Gemini Spark.

Mau bikin ilustrasi gambar atau draf video? Ada Nano Banana dan Gemini Omni yang siap mengeksekusinya dalam hitungan detik.