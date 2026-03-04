Akhirnya Gugat Cerai Insanul Fahmi, Wardatina Mawa: Lega Banget, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Wardatina Mawa mengaku lega seusai menggugat cerai suaminya, Insanul Fahmi ke Pengadilan Agama di Lubuk Pakam, Medan.

Dia berharap agar proses perceraiannya dengan Insanul Fahmi bisa berjalan lancar.

"Lega banget alhamdulillah. Mohon doanya juga, ya, semoga bisa cepat prosesnya," ujar Wardatina Mawa di kawasan Bogor, Jawa Barat, Selasa (3/3).

Meski kini gugatan cerai telah dilayangkan, tetapi dia memastikan bahwa proses hukum terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli akan tetap berjalan.

Selebritas Instagram (selebgram) asal Medan itu pun enggan ambil pusing apabila terdapat narasi mengapa dirinya mempercepat gugatan cerainya terhadap sang suami.

"Enggak apa-apa sih menurut aku ya sama saja, maksudnya kan tetap proses hukum kan berjalan. Jadi tetap aku ngajukan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan, terus tetap proses hukum itu tetap berjalan," kata Wardatina Mawa.

Dia mengungkapkan keikhlasannya untuk melepas Insanul Fahmi yang telah dinikahinya selama beberapa tahun terakhir.

"Sudah ikhlas lahir batin, mohon doanya semoga prosesnya lancar. Aku sudah lega, alhamdulillah," kata Wardatina Mawa.