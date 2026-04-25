Akhirnya Kejadian! Poin Borneo FC Sama Dengan Milik Persib
Sabtu, 25 April 2026 – 21:09 WIB
jpnn.com - SAMARINDA - Borneo FC menyamai Persib Bandung pada pekan ke-29 Super League.
Itu setelah Borneo FC menang 3-0 dari tamunya, Semen Padang, di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (25/4) malam WIB.
Kemenangan yang membuat Borneo FC mengoleksi 66 poin, sama dengan yang dimiliki Persib.
Namun, lantaran tak lebih baik dalam urusan head to head dengan Persib (1-1, 1-3), Borneo FC tetap berada di posisi kedua klasemen sementara.
Sementara itu, Semen Padang makin berada di bibir jurang degradasi.
Pada pekan ke-30, Persib dan Borneo FC sama-sama harus menjalani laga tandang.
Borneo FC Samarinda menyamai perolehan poin Persib Bandung. Namun, kok Persib yang di puncak klasemen?
BERITA TERKAIT
- Ini yang Terjadi di Klasemen Super League Jika Borneo FC Pukul Semen Padang
- Buntu di GBLA, Persib Dibuat Frustrasi oleh Parkir Bus Arema
- Ada Spanduk Shut Up KDM di Laga Persib vs Arema FC, Apa Maksudnya?
- Reaksi Marcos Santos Setelah Arema FC Tahan Imbang Persib Bandung
- Persib vs Arema FC Tanpa Gol, Misi Maung Bandung Juara Tertahan
- Persib vs Arema 0-0, Maung Bandung Gagal Perlebar Jarak dengan Borneo FC