Akhirnya Memilih Rujuk, Audi Marissa dan Anthony Xie Kembali Tinggal Bersama

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa dan suaminya, Anthony Xie telah kembali tinggal satu rumah pascarujuk.

Hal itu diungkapkan langsung oleh kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea.

"Informasi yang kami dapat dari klien memang sudah hidup bersama lagi, ya, sudah satu rumah," ujar Rendi Rumapea di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (28/9).

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Keputusan untuk tinggal satu atap itu diambil setelah keduanya sepakat untuk rujuk dan kembali merajut rumah tangga mereka kembali.

Adapun Audi Marissa dan Anthony Xie akhirnya menyatakan sepakat untuk rujuk di mediasi kedua sidang cerai mereka, yakni pada Jumat (25/9) lalu.

"Setelah adanya rujuk. Setelah ada pemberitahuan rujuk," kata Rendi Rumapea.

Pasangan selebritas itu sendiri sempat memutuskan untuk pisah rumah ketika hendak berpisah.

Namun, ketika ditanyai berapa lama Audi Marissa dan Anthonya Xie tidak tinggal seatap, Rendi enggan membeberkan.