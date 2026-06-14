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Akhirnya Menyerah, Iran Berjanji Tak Tarik Tarif di Selat Hormuz

Akhirnya Menyerah, Iran Berjanji Tak Tarik Tarif di Selat Hormuz
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Ilustrasi - Kapal tanker melintas di Selat Hormuz, Iran. (ANTARA/Anadolu/py.)

jpnn.com - Iran telah setuju untuk tidak memungut biaya tol dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian isu dengan Amerika Serikat, klaim Fox News mengutip seorang sumber.

Iran akan membuka selat strategis tersebut tanpa memungut biaya tol, kata saluran televisi itu.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan kepada saluran tersebut bahwa jika kesepakatan itu ditandatangani, AS akan mencabut blokade tersebut bersamaan dengan dibukanya selat oleh Iran, setelah itu operasi pembersihan ranjau akan dimulai.

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Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan segera mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz.

Araghchi menekankan bahwa tidak ada perundingan terkait pengenaan biaya tol, tetapi biaya untuk layanan kemungkinan akan diberlakukan. (ant/dil/jpnn)

Republik Islam Iran berjanji akan membuka Selat Hormuz tanpa memungut biaya tol sama sekali


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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