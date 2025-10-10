menu
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Akhirnya Pecah Telur! PSPS Pekanbaru Taklukkan Sriwijaya FC

Pertandingan PSPS Pekanbaru dengan Sriwijaya FC dengan skor tipis 1-0 yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, pada Jumat 10 Oktober 2025. Foto:Akun Instagram resmi PSPS Pekanbaru.

jpnn.com - PSPS Pekanbaru akhirnya mencatat kemenangan perdana di ajang Liga 2 Championship Indonesia 2025 setelah menundukkan Sriwijaya FC dengan skor tipis 1-0.

Laga seru yang berlangsung di Stadion Kaharuddin Nasution, Rumbai, Jumat (10/10/2025) malam, menjadi panggung bagi Reyhan Firdaus.

Pemain pengganti itu tampil sebagai pahlawan kemenangan tim tuan rumah lewat gol tunggalnya pada menit ke-89.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit awal dibunyikan, pertandingan berlangsung ketat.

Sriwijaya FC tampil agresif dan langsung menekan pertahanan PSPS Pekanbaru. Peluang pertama datang dari sepakan Eros Dermawan, tetapi bola masih membentur tiang gawang.

Kesalahan dari bek PSPS Irsan Lestaluhu hampir berbuah petaka, tetapi peluang emas itu gagal dimanfaatkan oleh lini depan Sriwijaya FC.

PSPS mencoba membalas melalui serangan balik cepat. Tendangan keras Jakhongir Kurbonboev Bahodir sempat mengancam, tetapi berhasil dimentahkan barisan pertahanan Sriwijaya FC.

Jual beli serangan terus terjadi hingga babak pertama berakhir tanpa gol.

