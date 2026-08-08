Akhirnya Rilis Album Punar, Parade Hujan Gelar Tur Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Parade Hujan akhirnya merampungkan dan merilis album penuh perdananya yang bertitel Punar.

Kelompok yang saat ini digawangi oleh Mohammad Istiqamah Djamad (vokal/gitar) Alejandro Saksakame (drum) dan Ivan Penwyn Panjaitan (guitalele), itu merupakan entitas yang disematkan sebagai bentuk rujuk rindu para personel Payung Teduh setelah sempat terpisah beberapa tahun sebelumnya.

Adapun album Punar menjadi karya perdana sebagai entitas Parade Hujan. Dalam album itu terdapat 8 lagu yang dikerjakan sejak personel kembali berkarya bersama.

Simbol tersebut direpresentasikan oleh komposisi album yang disusun dari urutan lagu sehingga mengibaratkan siklus kehidupan yang berulang-ulang.

Selain hadir format digital, album Punar dari Parade Hujan juga dicetak dalam bentuk CD.

Parade Hujan turut melakukan tur spesial yang dikemas secara intimate dalam rangka merayakan perilisan album.

Perjalanan tur dijadwalkan mulai 31 Juli 2026, dan diawali di area Jawa Timur, meliputi kota Malang, Bojonegoro, Kediri, Lamongan.

Tur yang dilakukan Parade Hujan direncanakan berlangsung setiap bulan dan menyambangi 5 kota di setiap provinsi di seluruh Indonesia. (ded/jpnn)