Akhirnya! Selubung Wuling Eksion Terbuka, Harganya, Baca di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Selubung misteri SUV terbaru akhirnya dibuka. Wuling Motors memperkenalkan Wuling Eksion untuk pasar Indonesia.

Wuling menghadirkan gambaran awal tentang Eksion sebagai SUV 7-penumpang yang digadang-gadang bakal jadi penantang serius di segmennya.

Secara tampilan, Eksion langsung menegaskan karakter SUV modern. Garis bodinya tegas dengan proporsi yang terlihat kokoh, memberi kesan dinamis sekaligus berwibawa.

Dimensinya pun cukup bongsor: panjang 4.745 mm, lebar 1.850 mm, tinggi 1.755 mm, dengan wheelbase 2.810 mm. Angka yang menjanjikan kabin lega untuk keluarga.

Soal kenyamanan, Wuling menyematkan kombinasi suspensi MacPherson di depan dan multilink di belakang. Pelek alloy wheel R18.

Racikan tersebut membuat mobil tetap stabil, bahkan saat bermanuver agresif seperti zig-zag.

Urusan parkir juga dibuat lebih mudah berkat kamera 360 derajat yang menampilkan visual jernih dan nyata.