jpnn.com, JAKARTA - Perseteruan hukum yang sempat bergulir antara Rien Wartia Trigina atau akrab disapa Erin, dan eks asisten rumah tangganya, Hera, kini resmi berakhir lewat jalur perdamaian.

Erin lantas mengungkapkan rasa syukurnya karena persoalan tersebut kini akhirnya berakhir damai.

"Ya alhamdulillah akhirnya selesai semua masalah, kami saling lapor. Ya sudah, jadi sekarang kami berdamai, sudah saling memaafkan, sudah enggak ada lagi rasa saling marah-marah kayak waktu itu yang kemarin itulah. Jadi sekarang sudah damai, sudah baik-baik saja," ujar Erin di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (23/11).

Menurutnya, aksi saling lapor bukanlah jalan yang perlu terus dipanjangkan. Perdamaian menjadi pilihan terbaik agar persoalan tersebut tak berlarut-larut.

Dia mengaku, tak ingin lagi terbebani oleh panggilan pemeriksaan polisi. Di samping itu, mantan istri Andre Taulany tersebut juga ingin fokus mengurus ketiga buah hatinya.

"Karena buat apa sih kami saling lapor? Jadi saya memang ada dua laporan masuk, sedangkan Hera satu laporan, jadi ya daripada ini berjalan, terus saya biar fokus sama anak-anak karena saya suka pergi-pergi. Kalau terus-terus saya dilanjutin ya repot juga sih. Karena kan takutnya saya ada saja yang harus panggilan lah, ini lah, itu, ya sudah, lebih baik damai kan lebih baik, lebih bagus," ucap Erin.

Kini, dia pun bisa bernapas lega karena akhirnya persoalan hukum itu bisa berujung perdamaian. Dengan begitu, kata Erin, dirinya bisa lebih fokus dengan ketiga buah hatinya.

"Ya alhamdulillah biar bisa fokus ke anak-anak kan. Jadi mau mau ke mana, mau ke mana, sudah enggak ada lagi pikiran-pikiran untuk BAP lah, ini lah, itu. Jadi kan sekarang lebih tenang, lebih santai," tuturnya.