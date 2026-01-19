Akhirnya Terjawab, Ini Alasan Ezra Walian Tak Ragu Bertahan di Persik Kediri
jpnn.com - Manajemen Persik Kediri memastikan Ezra Walian masih menjadi bagian penting dalam rencana besar klub.
Tim berjuluk Macan Putih itu resmi memperpanjang kontrak sang kapten hingga 2029.
Manajer Tim Persik Kediri M Syahid Nur Ichsan menegaskan keputusan tersebut diambil setelah melihat kontribusi nyata Ezra sejak pertama kali bergabung.
Menurutnya, pemain berusia 28 tahun itu bukan hanya memberi dampak lewat performa, tetapi juga lewat kepemimpinan.
"Sejak awal datang, Ezra menunjukkan totalitasnya."
"Dia memberi pengaruh besar, baik saat pertandingan berlangsung maupun dalam membangun suasana positif di internal tim," ucap Syahid.
Syahid menambahkan perpanjangan kontrak ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Persik untuk menjaga kekuatan tim tetap stabil.
Manajemen menilai Ezra kerap menjadi pembeda saat tim berada dalam situasi sulit.
Apa yang membuat Ezra Walian mantap bertahan di Persik Kediri? Sang kapten blak-blakan soal ini.
