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AKP Malaungi Dituntut Penjara Seumur Hidup

AKP Malaungi Dituntut Penjara Seumur Hidup
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Petugas Bidpropam Polda NTB menggiring AKP Malaungi dengan tangan terborgol dalam status tersangka peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Mapolda NTB, Mataram, Senin (9/2/2026). ANTARA/Dhimas B.P.

jpnn.com, KOTA BIMA - Mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bima menilai Malaungi melakukan pemufakatan jahat peredaran narkotika jenis sabu-sabu.

Tuntutan tersebut dibacakan JPU Syahrur Rahman dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis.

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Dalam amar tuntutannya, JPU menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemufakatan jahat dalam peredaran narkotika sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Malaungi dengan pidana penjara seumur hidup," kata Syahrur Rahman dalam persidangan.

Selain pidana penjara, JPU menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, aset terdakwa dapat disita dan dilelang untuk memenuhi kewajiban tersebut.

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Jika hasil penyitaan tidak mencukupi, jaksa menuntut penggantian dengan pidana penjara selama 190 hari.

JPU menyebut salah satu hal yang memberatkan tuntutan adalah terdakwa dinilai menyalahgunakan kedudukannya sebagai aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi masyarakat dan memberantas peredaran narkotika.

AKP Malaungi dituntut pidana penjara seumur hidup dan denda Rp1 miliar. Kasusnya berat.

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