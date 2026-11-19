jpnn.com, BIMA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Nusa Tenggara Barat, menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada mantan Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi dalam perkara permufakatan jahat peredaran narkotika golongan I.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Rifai dalam sidang di Ruang Kartika Pengadilan Negeri Raba Bima, Kamis.

"Mengadili terdakwa Malaungi dengan pidana penjara selama 20 tahun," kata Rifai saat membacakan amar putusan.

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Majelis hakim menyatakan Malaungi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat bersama terdakwa lain dalam perkara terpisah terkait penjualan dan penerimaan narkotika golongan I bukan tanaman seberat lima gram.

Selain pidana penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp500 juta kepada terdakwa. Denda tersebut harus dibayarkan dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan kemungkinan perpanjangan selama satu bulan. Apabila denda tidak dibayarkan sesuai batas waktu, harta kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang. Jika hasil penyitaan dan pelelangan tidak mencukupi, kewajiban pembayaran denda diganti dengan pidana kurungan selama 140 hari.

Dalam putusan tersebut, majelis hakim juga memerintahkan sejumlah barang bukti berupa telepon seluler, buku rekening, dan barang lainnya dikembalikan kepada pihak yang berhak, termasuk saksi.

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Setelah pembacaan putusan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Malaungi untuk menentukan sikap, yakni menerima vonis atau mengajukan upaya hukum banding. Namun, Malaungi menyatakan masih akan mempertimbangkan putusan tersebut bersama penasihat hukumnya.

"Kami pikir-pikir dulu, Yang Mulia," ujar Malaungi.