Aksara Nusantara Bersiap Menembus Dunia Digital Global

jpnn.com, JAKARTA - Upaya Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (Pandi) menghadirkan aksara Nusantara di ruang digital global terus menunjukkan perkembangan positif.

Salah satu langkah penting itu ditandai dengan penerbitan Second-Level Reference Label Generation Rules (LGR) untuk Aksara Jawa oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) pada 5 Oktober 2026.

Penerbitan aturan itu menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem nama domain internet yang mendukung penggunaan aksara lokal, sekaligus membuka peluang lebih luas bagi warisan budaya Indonesia untuk hadir di ranah digital global.

Selain itu, ICANN juga memperbarui Label Generation Rules untuk kelompok aksara berbasis Arab

Pembaruan tersebut turut mendukung penggunaan Pegon dalam nama domain tingkat dua atau second-level domain.

Pengembangan dianggap karena memiliki sistem tulisan berbasis Arab Nusantara lainnya, termasuk Arab Melayu, Jawi, Serang, dan Buri Wolio.

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Ketua PANDI Isnawan menilai bahwa pencapaian ini menjadi langkah penting untuk memperluas penggunaan aksara Nusantara di internet.

“Kami menyambut baik perkembangan ini karena menunjukkan bahwa aksara Nusantara semakin mendapat ruang di ekosistem internet global. Penggunaan Pegon pada second-level domain menjadi langkah penting, sekaligus membuka jalan bagi visi yang lebih besar, termasuk pengembangan TLD berbasis Aksara Arab Nusantara," kata Isnawan dalam siaran persnya, Rabu (14/10).