Akselerasi Bisnis di Asia-Pasifik, Vietjet Air Perkenalkan Pusat Pembiayaan Regional

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu maskapai penerbangan berbiaya rendah terkemuka di Asia Tenggara, Vietjet kembali mengumumkan serangkaian kemitraan untuk mendukung ekspansi jangka panjangnya di kawasan Asia-Pasifik.

Pada Singapore Airshow 2026, Vietnam International Financial Centre di Ho Chi Minh City (VIFC-HCM) secara resmi memperkenalkan Asia-Pacific Aviation Financial Hub (AAFH), sebuah platform strategis yang dirancang untuk mendukung pembiayaan penerbangan, kegiatan sewa guna usaha, serta investasi infrastruktur di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Chairman VIFC-HCM Truong Minh Huy Vu mengatakan kerja sama itu di antaranya kemitraan strategis Vietjet dengan Asia-Pacific Aviation Financial Hub (AAFH), serta sejumlah kesepakatan penting di bidang mesin pesawat, pemeliharaan, dan pembiayaan penerbangan.

“Total kerja sama mencapai lebih dari USD 6,1 miliar,” ungkap Truong Minh Huy Vu dikutip, Sabtu (7/2).

Dia menyebut inisiatif tersebut mencerminkan komitmen Vietjet dalam memperkuat armada dan struktur keuangannya demi mendukung pertumbuhan lalu lintas udara di Asia-Pasifik, termasuk di pasar-pasar strategis seperti Indonesia.

Peluncuran Asia-Pacific Aviation Financial Hub juga menandai langkah penting dalam mewujudkan visi kami untuk mengembangkan VIFC sebagai platform keuangan internasional yang modern, terbuka, dan tepercaya.

“Kami berupaya menarik investor tidak hanya melalui insentif, tetapi juga melalui kualitas institusional, kapasitas inovasi, serta kemampuan kami dalam menghubungkan aliran modal secara langsung dengan ekonomi riil,” jelas Truong Minh Huy Vu.

Adapun pembentukan Asia-Pacific Aviation Financial Hub (AAFH) didukung oleh transaksi dan komitmen pembiayaan awal di sektor penerbangan senilai lebih dari US$6,1 miliar, yang diprakarsai oleh Vietjet bersama para mitra globalnya.