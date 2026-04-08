Akselerasi Bisnis Hijau, KESGI Dashboard Manfaatkan AI untuk Analisis Data ESG Emiten

jpnn.com, JAKARTA - Katadata Green resmi meluncurkan KESGI (Katadata ESG Insight) Dashboard sebagai upaya mempercepat transisi menuju bisnis hijau di Indonesia.

Platform ini dirancang untuk menghimpun sekaligus menganalisis data Environmental, Social, and Governance (ESG) dari berbagai perusahaan yang terdaftar di pasar modal.

Platform digital ini mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), serta penilaian dari panel ahli untuk memberikan gambaran akurat mengenai penerapan ESG.

Inisiatif tersebut diharapkan mampu memberikan dukungan teknis yang kuat bagi berbagai perusahaan nasional dalam mengimplementasikan prinsip berkelanjutan.

Co-founder dan CEO Katadata, Metta Dharmasaputra menjelaskan langkah ini diambil karena keyakinan terhadap potensi ekonomi hijau.

Menurutnya, sektor ini memiliki peran krusial dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.

“Tanpa sektor ini sebagai pendorong baru, kelihatannya akan sulit untuk mencapai target pertumbuhan sebesar itu,” ujar Metta di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

Metta juga memaparkan temuan survei BEI bersama Mandiri Institute pada 2024 yang menunjukkan berbagai kendala di lapangan.