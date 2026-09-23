Akselerasi Pertumbuhan Bisnis, Payment Gateway OttoPay Hadirkan Pendaftaran Kilat

jpnn.com, JAKARTA - Bank Indonesia mencatat hingga Juni 2026, jumlah pengguna QRIS telah mencapai 65,77 juta pengguna.

Selain itu, sepanjang semester I 2026, QRIS telah mencatatkan 12,55 miliar transaksi yang secara nominal mencapai Rp 1,12 kuadriliun atau tumbuh 93,92% (yoy).

Angka itu menegaskan pergeseran perilaku konsumen yang kini semakin terbiasa bertransaksi secara non-tunai.

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Chief Revenue Officer OttoDigital Grace Sunarjo menilai penggunaan pembayaran digital seperti QRIS kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan standar wajib bagi pelaku usaha.

Oleh karena itu, pemilihan penyedia payment gateway yang tepat menjadi krusial untuk menjamin kelancaran operasional dan efisiensi bisnis.

“Menjawab kebutuhan tersebut, OttoDigital melalui produk layanan pembayarannya yaitu OttoPay,” ujar Grace, Rabu (23/9).

Dia menjelaskan OttoPay hadir sebagai penyedia payment gateway yang responsif melalui dua fokus utama yaitu proses pendaftaran kilat dan pendampingan khusus mitra.

Menurut Grace, OttoPay mampu menjawab kebutuhan bisnis karena proses pendaftaran payment gateway yang mudah.