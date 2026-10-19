Akses Jalan Desa Lempeni Diperbaiki, Aktivitas Ekonomi Warga Diharapkan Meningkat
jpnn.com, LUMAJANG - Akses jalan rabat di Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, akhirnya dibangun dan diresmikan setelah lebih dari 20 tahun mengalami kerusakan.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Jember-Lumajang, Kawendra Lukistian, menghadiri peresmian jalan tersebut pada Minggu (18/10/2026).
Kegiatan itu turut disaksikan perangkat desa dan warga yang selama bertahun-tahun menantikan perbaikan akses jalan di wilayah mereka.
Kawendra mengatakan, pembangunan jalan rabat tersebut menjadi langkah penting untuk meningkatkan kualitas infrastruktur desa.
Dia berharap akses jalan yang telah diperbaiki dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama resmikan jalan rabat Desa Lempeni, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Semoga berkah dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Kawendra saat peresmian.
Dia menuturkan, infrastruktur yang memadai merupakan salah satu fondasi penting untuk mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kondisi jalan yang rusak selama puluhan tahun dinilai membutuhkan penanganan agar aktivitas warga tidak terus terganggu.
Jalan Desa Lempeni, Lumajang, diperbaiki setelah 20 tahun rusak untuk mendukung mobilitas dan ekonomi warga.
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