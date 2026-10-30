Akses Jalan Pining-Lokop Kembali Dapat Dilalui Pascabanjir di Gayo Lues

jpnn.com, GAYO LUES - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menangani banjir yang melanda Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, pada Rabu (28/10) sore. Selain membantu evakuasi warga, Kementerian PU juga melakukan penanganan darurat tanggul Sungai Badak yang jebol menggunakan geobag untuk mengurangi risiko limpasan air susulan.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan penanganan pascabanjir bandang oleh Kementerian PU akan dilakukan secara menyeluruh, baik pada infrastruktur fisik maupun aliran sungai.

“Saya minta penanganan banjir bandang tidak dilakukan sepotong-sepotong. Kami segera normalisasi muara dan alur sungainya, selesaikan peninggian tanggulnya dan siapkan pekerjaan sabo dam di hulu sungai,” kata Dody.

Banjir terjadi setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut selama sepekan dan menyebabkan kerusakan tanggul Sungai Badak. Limpasan air dengan debit tinggi kemudian meluas ke akses jalan daerah Pining–Lokop hingga memasuki permukiman warga, dengan ketinggian genangan mencapai sekitar 80 sentimeter atau setinggi pinggang orang dewasa.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Aceh bergerak mengirim personel guna membantu warga melakukan evakuasi dari area genangan, terutama di lokasi dengan ketinggian air yang membahayakan, menuju titik kumpul atau tempat yang lebih aman.

Berdasarkan laporan BPJN Aceh per 29 Oktober 2026, genangan banjir telah surut dan akses jalan daerah Pining–Lokop mulai dapat dilalui kembali. Meski demikian, pemantauan kondisi lapangan dan kesiapsiagaan personel tetap dilakukan untuk mendukung keselamatan masyarakat.

Sementara itu, BWS Sumatera I melaksanakan penutupan tanggul yang jebol menggunakan geobag dengan mengerahkan satu unit excavator. Langkah ini merupakan bagian dari penanganan darurat untuk mengendalikan aliran air dan mengurangi risiko dampak lanjutan terhadap permukiman masyarakat.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU akan melakukan penanganan permanen secara terpadu dari hulu hingga ke muara sungai. Penanganan permanen tersebut direncanakan mulai dilaksanakan pada Oktober 2026 dan ditargetkan dapat diselesaikan secara keseluruhan pada Desember 2028.