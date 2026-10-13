Akses Kesehatan Terbatas, ITB Bikin Platform Digital untuk Warga Transmigrasi Papua
jpnn.com, JAKARTA - Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 11 Institut Teknologi Bandung (ITB) mengembangkan platform digital bernama lerehfarma.id untuk membantu masyarakat di kawasan transmigrasi Kabupaten Jayapura, Papua, mengakses informasi dan layanan kesehatan.
Platform tersebut diperkenalkan kepada warga melalui kegiatan sosialisasi di Balai Kampung Purnawajati, Distrik Yapsi, Kabupaten Jayapura, Papua.
Salah seorang tenaga kesehatan setempat, Bidan Sinta mengatakan keberadaan platform tersebut dapat membantu masyarakat menghemat waktu dan tenaga ketika membutuhkan obat. Selama ini warga harus mendatangi Pustu secara langsung meskipun obat yang dibutuhkan belum tentu tersedia.
"Jika obat di Pustu kosong, warga bisa langsung mencari alternatifnya di apotek lain. Ini sangat memudahkan," kata Sinta dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Pengembangan situs ini dilatarbelakangi sejumlah persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat setempat, mulai dari keterbatasan stok obat di Puskesmas Pembantu (Pustu), kondisi jalan menuju fasilitas kesehatan yang rusak, hingga sulitnya memperoleh air bersih.
Selain itu, masyarakat masih menghadapi sejumlah penyakit, seperti malaria, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan penyakit kulit skabies.
Melalui situs lerehfarma.id, masyarakat dapat memeriksa informasi ketersediaan obat, mencari lokasi fasilitas kesehatan terdekat, serta mengakses panduan pencegahan penyakit.
Situs tersebut juga menyediakan fitur pengaduan yang memungkinkan warga menyampaikan keluhan terkait pelayanan kesehatan.
Akses layanan kesehatan terbatas, tim Institut Teknologi Bandung (ITB) bikin platform digital untuk warga transmigrasi Papua
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