Akses Listrik Hijau Makin Strategis Bagi Daya Saing Industri Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - Akses terhadap listrik hijau makin dibutuhkan untuk menjaga daya saing industri Indonesia.
Bagi perusahaan yang terhubung dengan rantai pasok global, ketersediaan energi bersih kian berkaitan dengan target emisi, akses pasar, dan keputusan investasi.
Managing Director WRI Arief Wijaya mengatakan perlu memastikan tersedianya pilihan pengadaan yang beragam, kredibel, dan dapat diakses.
Dengan begitu transisi energi dapat berjalan seiring dengan upaya memperkuat daya saing industri dan investasi.
Hal itu menjadi pembahasan dalam sesi “How Corporate Demand Can Shape Indonesia’s Green Power Transition”, yang diselenggarakan WRI Indonesia, Asia Clean Energy Coalition (ACEC), dan RE100 sebagai bagian dari Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026.
“Kita dapat bersama-sama memperluas akses listrik hijau yang terjangkau, andal, dan kredibel, sekaligus menarik investasi energi terbarukan dan memperkuat daya saing Indonesia,” ujar Arief,
Menurut dia, perusahaan sebagai pasar utama listrik hijau, perlu menjadi bagian penting dalam pengembangan energi terbarukan Indonesia.
Permintaan yang terukur dan kredibel dapat mendorong investasi energi terbarukan, memperluas akses listrik hijau yang andal dan terjangkau, serta memperkuat daya saing dan daya tarik investasi Indonesia.
Akses terhadap listrik hijau semakin dibutuhkan untuk menjaga daya saing industri Indonesia.
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