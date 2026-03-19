Akses Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk Ditutup Sementara, Kakorlantas: Alhamdulillah Kondusif

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menyatakan situasi di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, terpantau kondusif menjelang perayaan Hari Raya Nyepi di Bali.

Dia juga menjelaskan penyeberangan menuju Gilimanuk telah ditutup sementara, untuk menghormati umat Hindu di Bali yang melaksanakan ibadah Nyepi.

Irjen Agus menyebut laporan terakhir dari lapangan menunjukkan tidak ada antrean panjang di pelabuhan.

"Per jam 17.00 WIB tadi, akses menuju Gilimanuk sudah resmi ditutup. Berdasarkan laporan Dirlantas Polda Jatim, situasi di Ketapang sangat terkendali dan antrean sudah nihil," kata Irjen Agus di Command Center Korlantas Polri di KM 29 Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/3) dinihari.

Dia menjelaskan bahwa para pemudik yang hendak menuju Bali sudah masuk ke dalam buffer zone atau zona penyangga sebelum waktu penutupan tiba.

Langkah itu terbukti efektif mencegah terjadinya penumpukan di bibir pelabuhan.

"Semuanya sudah masuk ke kantong-kantong parkir yang disediakan. Jadi tidak ada kendaraan yang terlantar di bahu jalan atau di luar pelabuhan," imbuhnya dengan nada puas.

Terkait jadwal operasional dari Pelabuhan Gilimanuk, Irjen Agus menyampaikan bahwa penyeberangan akan ditutup pada pukul 05.00 WIB,