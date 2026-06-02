Akses Pendidikan Berkelanjutan Jadi Fokus Pengembangan Masyarakat Bahodopi

jpnn.com, JAKARTA - PT QMB New Energy Materials terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial berkelanjutan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.

Perusahaan yang berada di bawah naungan visi global GEM dalam membangun ekosistem energi baru yang hijau dan rendah karbon itu menjalankan program "Desa Percontohan Bahodopi: Akselerasi Kualitas dan Akses Pendidikan Berkelanjutan" sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus memperluas akses belajar bagi masyarakat. Melalui berbagai inisiatif yang dijalankan, perusahaan berupaya mendorong terciptanya sumber daya manusia yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Supervisor ESG PT QMB New Energy Materials La Ode Muhamad Syawaluddin atau Odes, mengatakan perusahaan meyakini bahwa investasi di bidang pendidikan merupakan langkah strategis untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

"Melalui inisiatif Desa Percontohan Bahodopi, fokus kami pada akselerasi kualitas dan perluasan akses pendidikan bertumpu pada keyakinan bahwa investasi pada manusia adalah investasi terbaik untuk masa depan daerah," ujar Odes dalam keterangannya, Selasa (2/6).

Menurut dia, program CSR yang dijalankan perusahaan tidak lagi sebatas bantuan sosial jangka pendek, melainkan dirancang secara terstruktur untuk menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Dia menambahkan, PT QMB berupaya menyelaraskan pertumbuhan bisnis industri material energi baru dengan penciptaan nilai sosial bersama atau shared value yang dapat dirasakan masyarakat sekitar.

Selain menjalankan program pendidikan, perusahaan juga terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan berbagai elemen masyarakat guna mendukung pembangunan yang inklusif.