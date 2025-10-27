menu
Akses Tol Langsung Jakarta–Tangerang KM 25 Dongkrak Sektor Ekonomi hingga Lingkungan

Pembangunan akses tol langsung Jakarta–Tangerang KM 25 yang diinisiasi oleh Paramount Petals kini memasuki tahap penyelesaian, dengan target rampung akhir tahun 2025. Foto dok. Paramount Petals

jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan akses tol langsung Jakarta–Tangerang KM 25 yang diinisiasi oleh Paramount Petals kini memasuki tahap penyelesaian, dengan target rampung akhir tahun 2025.

Infrastruktur strategis itu diyakini akan membawa dampak positif bagi sektor ekonomi, sosial, hingga lingkungan di kawasan barat Jakarta.

“Akses ini membuka konektivitas warga ke area yang lebih luas, memudahkan mobilisasi dari Jakarta ke Paramount Petals maupun sebaliknya, termasuk ke Bandara Soekarno–Hatta,” jelas Direktur Project Management Paramount Land, Cok Putra Tri Utama, Senin (27/10).

Dia menyebutkan, akses tol ini memiliki enam gerbang tol yang menghubungkan Jakarta dengan Paramount Petals dan Jalan Pasir Randu.

Kehadiran akses tol ini berfungsi membuka konektivitas warga Paramount Petals dan sekitarnya ke area yang lebih luas, serta membantu mobilisasi masyarakat dari Jakarta ke Paramount Petals maupun dari Paramount Petals ke berbagai destinasi penting, seperti Jakarta, bandara Soekarno-Hatta, dan lainnya. 

Kehadiran akses tol menuju Pasir Randu juga diprediksi akan mengurai kepadatan kendaraan di arteri Bitung hingga 10% atau sekitar 19-20 ribu kendaraan per hari.

Hingga Oktober 2025, proyek ini telah memasuki tahap finishing dan akan segera menjalani proses Uji Laik Fungsi (ULF) dan Uji Laik Operasi (ULO) sebelum resmi dibuka untuk umum. 

"Secara paralel, Paramount Petals juga tengah menyelesaikan pembangunan jalan boulevard dari South Petals ke exit tol di North Petals," katanya.

Akses tol langsung Jakarta–Tangerang KM 25 akan mendongkrak sektor ekonomi hingga lingkungan

