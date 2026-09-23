Aksi 1.000 Lilin di Kalianda, Jurnalis Lampung Selatan Doakan Rekan yang Hilang di Selat Sunda

jpnn.com, LAMPUNG SELATAN - Ratusan jurnalis di Lampung Selatan menggelar aksi menyalakan 1.000 lilin dan doa bersama di Tugu Pancasila Kalianda sebagai bentuk solidaritas untuk lima jurnalis serta tiga ABK yang hilang misterius di Selat Sunda.

Aksi tersebut didedikasikan sebagai bentuk duka cita mendalam bagi lima jurnalis dan tiga anak buah kapal (ABK) yang dilaporkan hilang di perairan Selat Sunda.

Ketua PWI Lampung Selatan, Edwin Apriandi, menegaskan bahwa selain sebagai ruang pengingat keselamatan kerja bagi para jurnalis di lapangan, lilin-lilin yang dinyalakan ini merupakan simbol agar harapan untuk menemukan kedelapan korban tidak pernah padam.

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“Saya berharap dengan kegiatan 1.000 lilin ini, apa pun kemungkinan yang akan terjadi, yang kita tidak pernah tahu di hari esok itu seperti apa, harapan itu jangan pernah dipadamkan,” kata dia.

“Aksi ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya keselamatan kerja bagi para pemburu berita yang kerap bertaruh nyawa di garis depan demi sebuah informasi,” tambah Edwin.

Lima jurnalis yang hilang yakni M. Bagus Khoirunas (ANTARA Biro Banten), Arie Basuki (Merdeka.com), Yudistiro Pranoto (iNEWS), Firman Daus (Anadolu Agency), dan Donald (jurnalis freelance).

Mereka berada di kapal bersama tiga kru, yakni Warta selaku kapten kapal, Surakman sebagai ABK, dan Heriyanto sebagai pemandu.

Tim SAR gabungan sebelumnya telah melakukan pencarian selama 10 hari. Namun, pencarian menghadapi kendala arus laut kuat, gelombang tinggi, dan kondisi medan perairan.