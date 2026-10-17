Aksi Akrobatik dari Tiga Negara Meriahkan Summarecon Expo 2026, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Atraksi akrobatik dari China, Amerika Serikat, dan Chili hadir untuk memeriahkan panggung bertajuk “International Show Spectacular 2026” di tiga Summarecon Mall pada pertengahan Oktober hingga Desember tahun ini.

Pertunjukan ini menghadirkan akrobator profesional dengan aksi yang memadukan keterampilan, keseimbangan, kekuatan fisik, dan keberanian.

Dua atraksi utama yang ditampilkan adalah Clown High Chair dan Persch, yang dikenal sebagai pertunjukan akrobatik klasik dengan tingkat kesulitan tinggi.

Dalam Clown High Chair atau Chair Balancing, akrobator menyusun kursi kayu secara vertikal, lalu memanjat tumpukan tersebut untuk melakukan gerakan ekstrem, seperti handstand, split, hingga bertumpu dengan satu tangan di atas susunan kursi yang tidak stabil.

Persch atau Persch Pole menampilkan aksi penyeimbangan tiang sepanjang 4–9 meter oleh seorang penopang (Underman), dengan satu atau dua akrobator (Flyer) di bagian atas.

Tiang diseimbangkan pada dahi, bahu, dada, atau pinggang penopang, menciptakan pertunjukan yang mengandalkan kekuatan dan koordinasi.

”Kami sangat senang dengan sambutan penonton Indonesia yang hangat dan ramah. Tampil di pusat perbelanjaan juga menjadi pengalaman baru yang menyenangkan bagi kami,” ungkap Anngela Burt, performer akrobatik Persch Pole, The Dauntless Duo asal Amerika Serikat.

Kali ini Anngela tampil bersama pasangannya, John Dutch dan berinteraksi dengan pengunjung.