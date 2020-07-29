Aksi Anggota Brimob Menganiaya Pelajar di Tual Sungguh Brutal

jpnn.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyoroti ulah anggota Brimob Bripda Masias Siahaya (MS) menganiaya dua pelajar di Tual, Maluku Tenggara hingga satu orang korban tewas.

Rudianto menilai aksi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Brimob Bripda MS terhadap pelajar berinisial AT (14) hingga korban tewas, adalah tindakan brutal.

Dia menyebut tindakan Bripda MS sungguh mencoreng nama kesatuan Brigade Mobil (Brimob) Polri. Untuk itu, dia mendesak agar pertanggungjawaban pidana harus berjalan.

"Tidak sekadar sanksi etik, ya. Sanksi etik yang mungkin PTDH (pemecatan), tetapi setelah PTDH harus ada pertanggungjawaban pidana karena anak tersebut hilang nyawanya, dan peristiwa ini sungguh sangat melukai rasa keadilan," kata Rudianto saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (22/2/2026).

Menurut Rudianto, Bripda MS harus diproses hukum melalui pengadilan umum. Seluruh pihak tidak boleh menoleransi aksi itu karena alat negara sejatinya melindungi, mengayomi, dan melayani rakyat, bukan sebaliknya seperti yang dilakukan Bripda MS.

"Langkah tegas harus diberikan kepada yang bersangkutan agar tidak terulang peristiwa di luar nalar kita. Apa pun alasannya menghilangkan nyawa, kekerasan itu tidak sama sekali dibenarkan, kami berharap seperti itu," tutur.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan kepolisian, peristiwa itu bermula saat patroli Brimob melakukan kegiatan cipta kondisi dengan menggunakan kendaraan taktis di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis (19/2) dini hari.

Patroli awalnya berada di Kompleks Mangga Dua, Langgur, hingga sekitar pukul 02.00 WIT, kemudian bergeser ke Desa Fiditan, Kota Tual, setelah menerima laporan warga terkait dugaan pemukulan di sekitar area Tete Pancing.