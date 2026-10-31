Aksi Bejat RP Mengakibatkan Seorang PNS Tewas
jpnn.com, BANDUNG - Gara-gara mengincar ayam bangkok, RP (28 tahun) harus berurusan dengan hukum setelah aksi pencuriannya malah menimbulkan korban jiwa.
Korban bernama Dang Yuyun Junaedi (64) yang merupakan PNS, meninggal dunia setelah mengalami luka serius di bagian leher.
Peristiwa nahas itu terjadi ketika pelaku memberontak saat diamankan warga di rumahnya di kawasan Bojongsoang, Kabupaten Bandung, Sabtu (31/10/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.
Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto menjelaskan pelaku masuk ke rumah korban dengan maksud mencuri ayam peliharaan.
Namun, aksinya diketahui korban yang langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar.
"Setelah berhasil masuk ke dalam rumah korban, korban mengetahui keberadaan pelaku lalu berteriak. Teriakan tersebut memancing perhatian masyarakat sekitar yang kemudian datang untuk membantu korban," kata Tri dalam press release di Mapolresta Bandung.
Dia menjelaskan saat diamankan, RP sempat melakukan perlawanan.
Aksi perlawanannya ternyata melukai korban dan berujung luka serius. Korban tersiku di bagian lehernya.
Gara-gara mengincar ayam bangkok milik seorang PNS, RP (28 tahun) harus berurusan dengan hukum setelah aksi pencuriannya malah menimbulkan korban jiwa.
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