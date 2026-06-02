Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka

jpnn.com - BANDUNG - Seorang warga di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, bernama Asep (60) harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit setelah digigit ular Sanca berukuran besar.

Insiden tersebut terjadi ketika Asep hendak melakukan evakuasi ular yang muncul di aliran sungai pada Minggu (31/5/2026).

Momen ketika Asep sedang berupaya mengevakuasi ular itu terekam sebuah video.

Tampak, Asep berupaya mengevakuasi ular yang mengalir di aliran sungai itu seorang diri.

Saat mengevakuasi, Asep tanpa dilengkapi peralatan khusus. Berulangkali, ular itu terlihat menyerang Asep dan membuat warga setempat panik.

Kapolsek Kiaraondong Kompol Sumartono mengatakan, pergelangan tangan kanan Asep terluka parah akibat gigitan ular tersebut.

Baca Juga: Cerita Dua Warga Badui Selamat dari Maut Seusai Digigit Ular Berbisa

Kini, Asep sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Pada saata akan menangkap ular Sanca yang melintas di Sungai Cidurian, saat ditangkap ular tersebut menggigit pergelangan tangan kanan," kata Sumartono saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).