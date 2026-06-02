Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka
jpnn.com - BANDUNG - Seorang warga di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, bernama Asep (60) harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit setelah digigit ular Sanca berukuran besar.
Insiden tersebut terjadi ketika Asep hendak melakukan evakuasi ular yang muncul di aliran sungai pada Minggu (31/5/2026).
Momen ketika Asep sedang berupaya mengevakuasi ular itu terekam sebuah video.
Tampak, Asep berupaya mengevakuasi ular yang mengalir di aliran sungai itu seorang diri.
Saat mengevakuasi, Asep tanpa dilengkapi peralatan khusus. Berulangkali, ular itu terlihat menyerang Asep dan membuat warga setempat panik.
Kapolsek Kiaraondong Kompol Sumartono mengatakan, pergelangan tangan kanan Asep terluka parah akibat gigitan ular tersebut.
Kini, Asep sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
"Pada saata akan menangkap ular Sanca yang melintas di Sungai Cidurian, saat ditangkap ular tersebut menggigit pergelangan tangan kanan," kata Sumartono saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).
Aksi nekat Asep mengevakuasi ular sanca besar di Sungai Cidurian berakhir tragis. Ia digigit hingga terluka serius dan harus menjalani perawatan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Berantas Parkir Liar di Bandung, Walkot Farhan Berencana Lakukan Ini
- 7 Motor Raib Saat Konser di Tritan Point Bandung, Polisi Buru Pelaku
- Polrestabes Bandung Bentuk Tim URC, Buru Curanmor Hingga Begal
- Mayat Bayi Laki-Laki Ditemukan Tersangkut Batu di Sungai Cinambo Bandung
- Jatuh Dalam Sumur 19 Meter, Warga Cikutra Bandung Meninggal Dunia
- Sejumlah Ibu dan Anak Pingsan saat Pawai Persib Juara