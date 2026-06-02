menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka

Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka

Aksi Berani Asep Evakuasi Ular Sanca di Bandung Berujung Petaka
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Asep, warga Kiaracondong, harus menjalani perawatan medis setelah digigit ular Sanca besar saat hendak mengevakuasi di Sungai Cidurian, Kota Bandung. Foto: doc. Polsek Kiaracondong

jpnn.com - BANDUNG - Seorang warga di Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, bernama Asep (60) harus mendapatkan perawatan serius di rumah sakit setelah digigit ular Sanca berukuran besar.

Insiden tersebut terjadi ketika Asep hendak melakukan evakuasi ular yang muncul di aliran sungai pada Minggu (31/5/2026).

Momen ketika Asep sedang berupaya mengevakuasi ular itu terekam sebuah video.

Baca Juga:

Tampak, Asep berupaya mengevakuasi ular yang mengalir di aliran sungai itu seorang diri.

Saat mengevakuasi, Asep tanpa dilengkapi peralatan khusus. Berulangkali, ular itu terlihat menyerang Asep dan membuat warga setempat panik.

Kapolsek Kiaraondong Kompol Sumartono mengatakan, pergelangan tangan kanan Asep terluka parah akibat gigitan ular tersebut.

Baca Juga:

Kini, Asep sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

"Pada saata akan menangkap ular Sanca yang melintas di Sungai Cidurian, saat ditangkap ular tersebut menggigit pergelangan tangan kanan," kata Sumartono saat dikonfirmasi, Selasa (2/6).

Aksi nekat Asep mengevakuasi ular sanca besar di Sungai Cidurian berakhir tragis. Ia digigit hingga terluka serius dan harus menjalani perawatan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI