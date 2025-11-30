Aksi Bersih-Bersih Pantai Muara Angke Kumpulkan 1,3 Ton Sampah

jpnn.com, JAKARTA - Prudential Indonesia menegaskan komitmennya terhadap Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) melalui inisiatif nyata menjaga kelestarian ekosistem pesisir.

Bekerja sama dengan komunitas lingkungan Langit Biru Pertiwi, Prudential menggelar kegiatan Beach Clean Up di kawasan Muara Angke, Jakarta.

"Kegiatan ini merupakan kontribusi vital dalam mendukung keberlanjutan Ekonomi Biru Indonesia," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen, Minggu (30/11).

Aksi ini tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga selaras dengan pilar Sustainable Development Goals (SDG) No. 14 – Life Below Water, yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Dalam kegiatan ini, lebih dari 100 PRUVolunteer, relawan yang terdiri dari karyawan dan tenaga pemasar Prudential turun langsung ke lapangan. Hasilnya, mereka berhasil mengumpulkan dan memilah 1.343 kg sampah dari area pantai.

Upaya ini menjadi sangat krusial mengingat Indonesia, menurut berbagai studi internasional termasuk penelitian Science (Jambeck et al., 2015), tercatat sebagai salah satu dari lima negara penyumbang sampah plastik terbesar ke laut dunia.

Sampah ini berpotensi terurai menjadi mikroplastik yang dapat mencemari rantai makanan, mengancam kesehatan masyarakat.

“Aksi bersih-bersih pantai hari ini bukan hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengingatkan kami akan peran penting sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.