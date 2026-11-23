Aksi Bodoh Julio Cesar Persib, Seharusnya Dia Dapat Kartu Merah
jpnn.com, JAKARTA - Pertandingan Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Minggu (22/11) diwarnai aksi nyeleh.
Bali United FC harus mengakui keunggulan Persib seusai kalah dalam lawatannya di pekan ke-10 BRI Super League 2026/2027.
Dalam pertandingan itu, Serdadu Tridatu kalah 1-2, setelah sebelumnya sempat unggul.
Di balik kekalahan Bali United, ada sebuah insiden yang sempat jadi sorotan offisial tim.
Di menit 75, pemain belakang Persib Julio Cesar 'mengusir' gelandang Bali United Queven Da Silva Inacio.
Insiden berawal ketika Queven yang tergeletak di depan gawangnya diduga mengalami cedera.
Kondisi pertandingan tengah berjalan dengan intensitas tinggi. Pasalnya, tuan rumah tengah mengejar gol keunggulan setelah skor imbang 1-1 berhasil dicetak Mariano Peralta.
Wasit kemudian meminta Queven untuk meninggalkan lapangan dan dilakukan pengecekan oleh tim medis.
Pertandingan Persib Bandung kontra Bali United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api diwarnai aksi bodoh Julio Cesar.
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