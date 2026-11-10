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Aksi Demo 10 November, Ini Pengalihan Arus di Sekitar Monas, Bundaran HI, dan DPR

Aksi Demo 10 November, Ini Pengalihan Arus di Sekitar Monas, Bundaran HI, dan DPR
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Ilustrasi - Suasana Jakarta di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta. Foto ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas dengan rute alternatif di sekitar Kawasan Monas dan Tugu Tani, Kawasan Bundaran HI, serta Kawasan DPR/MPR.

Rencana pengalihan arus tersebut bersifat situasional dan akan diterapkan menyesuaikan perkembangan kondisi lalu lintas di lapangan.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan Pemprov DKI Jakarta menghormati penyampaian pendapat sebagai bagian dari kehidupan berdemokrasi, sekaligus berkewajiban menjaga agar aktivitas warga tetap berjalan.

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"Kami menyiagakan 510 personel di lapangan dan terus berkoordinasi dengan institusi terkait, seperti Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, juga Satpol PP DKI Jakarta, sebagai upaya menjaga mobilitas warga tetap berjalan," ucap Budi, pada Selasa (10/11).

Budi menegaskan bahwa rute alternatif yang disiapkan masih berupa rencana. Pengalihan arus hanya akan diberlakukan bila kepadatan di sekitar titik kegiatan meningkat.

"Rekayasa lalu lintas ini sifatnya situasional. Petugas kami akan membaca kondisi jalan dari waktu ke waktu, dan pengalihan arus baru diterapkan bila memang diperlukan,” kata dia.

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Rencana Rute Alternatif:

A. Kawasan Monas dan Tugu Tani

Dishub DKI telah menyiapkan rencana rekayasa lalu lintas dengan rute alternatif di sekitar Kawasan Monas dan Tugu Tani, Kawasan Bundaran HI, serta Kawasan DPR

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