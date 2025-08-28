Aksi Demo Buruh di Gedung Sate Bandung, Sampaikan 6 Tuntutan Utama
jpnn.com, BANDUNG - Buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Barat bersama Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Kamis (28/8/2025).
Aksi tersebut digelar serentak di sejumlah wilayah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.
Unjuk rasa sesuai instruksi Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang menggelar di Gedung DPR RI, Jakarta.
Ketua KSPI Jabar Dadan Sudina mengatakan, dalam aksi tersebut ada 6 tuntutan utama buruh, di antaranya penghapusan outsourcing dan tolak upah murah, stop pemutusan hubungan kerja (PHK), serta pembentukan satgas PHK.
Kemudian, reformasi pajak perburuhan dengan menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan, penghapusan pajak pesangon, pajak THR, JHT, diskriminasi pajak perempuan menikah.
"Ke empat, sahkan rancangan Undang-undang Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, kelima RUU Perampasan Aset berantas Korupsi dan terakhir Revisi RUU Pemilu, Redesain Sistem Pemilu 2029," kata Dadan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.
Menurutnya Dadan, dengan mereformasi PTKP diharapkan buruh bisa punya simpanan uang untuk kebutuhan lain.
"Selama ini PTKP terlalu kecil dibandingkan kebutuhan hidup yang terus naik,” ucapnya.
Ribuan buruh di Jawa Barat menggelar aksi demo di Gedung Sate menuntut kenaikan upah hingga penghapusan pajak.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Said Iqbal Ungkit Kasus Noel Saat Demo Buruh, Lalu Bicara soal RUU Perampasan Aset
- Polisi Cegah 276 Pelajar Ikut Demonstrasi Buruh, Ada yang Kedapatan Bawa Panah
- Satu Komando! Tidak Boleh Ada Polisi Bawa Senpi dalam Pengamanan Demo Buruh Hari Ini
- Info dari Kombes Ade: Polisi Cegah 120 Pelajar Terprovokasi Ikut Demo Buruh
- Ribuan Personel Gabungan Dikerahkan Untuk Kawal Aksi Buruh di Gedung DPRD Jabar
- Puluhan Ribu Buruh Bakal Demo di Istana dan DPR, Tuntut Kenaikan Upah 8,5 Persen