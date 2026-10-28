Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Bakal Tindak Pelaku Anarkistis

jpnn.com - Aksi unjuk rasa mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat bakal digelar di Kota Bandung pada Rabu (28/10/2026).

Sebanyak 3.000 personel gabungan disiapkan untuk mengamankan jalannya aksi. Kepolisian pun mengingatkan massa agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan anarkistis.

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun ia meminta agar pelaksanaannya tetap pada koridor hukum yang berlaku.

"Tidak merusak fasilitas umum, kemudian mengganggu hak orang lain, misal jika menutup jalan ya harus di itu sudah mengganggu hak orang lain," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung.

Kata Dedi, pihaknya tidak mentolerir tindakan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian akan menindak tegas pelaku yang merusuh saat atau aksi berlangsung.

"Apabila ada tindakan anarkis, sekali lagi, komitmen Polrestabes Bandung akan melakukan penegakan hukum secara optimal, ya, secara tuntas," tuturnya.

Sekitar tiga ribu personel gabungan dikerahkan dalam pengamanan aksi kali ini. Mereka disebar ke beberapa titik untuk mengawal jalannya aksi agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat umum.

Untuk diketahui, aksi yang berlangsung pada 20 Oktober 2026, berujung ricuh. Terdapat beberapa titik aksi, seperti DPRD Jawa Barat, Jalan Braga, Jalan Naripan, hingga kawasan Simpang Lima.