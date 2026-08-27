Aksi Demonstrasi Jangan Ditunggangi, Ketum LOGIS 08: Kritik Pemerintah Boleh, Tetapi Program Baik Wajib Didukung
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi pada momentum Agustusan untuk tetap menjaga kedamaian, ketertiban dan kondusifitas di tengah berbagai tantangan yang sedang dihadapi masyarakat.
Anshar Ilo menegaskan bahwa hak berserikat dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari demokrasi dan sah untuk dilakukan. Namun, kebebasan tersebut harus tetap dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
"Demonstrasi dan penyampaian pendapat adalah bagian dari demokrasi. Silakan menyampaikan kritik, tetapi mari tetap menjaga kedamaian, keamanan dan kondusifitas. Jangan sampai momentum Agustusan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” ujar Anshar, Kamis (27/8).
Dia juga mengingatkan kondisi saat ini membutuhkan perhatian dan solidaritas bersama, khususnya dengan adanya bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan.
“Di tengah saudara-saudara kita yang sedang menghadapi bencana di Flores dan masyarakat yang terdampak kebakaran di Kalimantan, kita semua harus mengedepankan rasa kemanusiaan. Jangan sampai perbedaan pandangan politik membuat kita kehilangan kepedulian terhadap sesama,” katanya.
Menurut Anshar, kritik terhadap pemerintah tetap penting sebagai bagian dari fungsi kontrol masyarakat. Namun, kritik harus dilakukan secara objektif, berdasarkan fakta dan bertujuan memperbaiki kebijakan.
“Yang kurang dari program pemerintah silakan dikritik dan dievaluasi. Tetapi program yang tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada rakyat juga harus kita dukung. Demokrasi bukan hanya tentang kritik, tetapi juga memberikan solusi,” tegas Anshar Ilo.
Anshar turut mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi memanfaatkan aksi untuk kepentingan tertentu.
Ketua Umum LOGIS 08 Anshar Ilo mengajak seluruh elemen masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi untuk tetap menjaga persatuan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Suasana Sempat Tegang di Depan DPR, Massa Demo Teriaki Andre Rosiade
- Info Layanan Transjakarta yang Dihentikan Sementara saat Demo
- Seusai dapat Hasil Soal RUU Perampasan Aset, Massa AMPB Membubarkan Diri
- Demo 27 Agustus, Begini Kondisi di Sekitar Gedung DPR RI
- Soal Demo 27 Agustus, Ahok Sebut Semua Suku, Agama dan Ras Pasti Membenci Korupsi
- Haris Rusly Moti: Ada Kekuatan yang Mendaur Ulang Prahara Agustus 2025