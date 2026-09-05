Aksi Gila Rheza Danica di ARRC Sepang: Dari Buntut hingga Naik Podium

jpnn.com, JAKARTA - Memulai balapan dari urutan ke-30 jelas bukan posisi yang diimpikan pembalap mana pun.

Di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia, Sabtu (5/9), Rheza Danica Ahrens harus menerima kenyataan pahit itu pada Race 1 AP250 Asia Road Racing Championship (ARRC).

Namun, dari posisi serba sulit inilah drama sesungguhnya baru dimulai.

Saat lampu hijau menyala, pembalap Astra Honda Racing Team (AHRT) itu langsung tampil lepas.

Menunggangi Honda CBR250RR, Rheza memangkas jarak satu demi satu, melibas belasan pembalap di depannya tanpa ragu.

Aksi manuvernya di lintasan Sepang menghidupkan asa tim yang sempat pasrah melihat posisi start-nya.

Baca Juga: 3 Podium di Jepang Jadi Modal Kuat AHRT Menatap ARRC Indonesia

Pertarungan sengit berlanjut hingga lap pamungkas.

Rheza terus menekan batas maksimal hingga akhirnya berhasil menyentuh garis finis di posisi ketiga.