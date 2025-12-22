Aksi Hijau Nestle di Jateng: Lanjutkan Reforestasi 1.000 Pohon di Batang

jpnn.com, JAKARTA - Nestle Indonesia kembali melanjutkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui program #BersamaNestlé: Aksi Nyata Hijaukan Hutan.

Kali ini, perusahaan menanam 1.000 pohon di Desa Sodong, Kecamatan Wonotunggal, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, pada Kamis (18/12).

Aksi penanaman menjadi bagian dari rangkaian inisiatif reforestasi Nestle Indonesia untuk memperkuat fungsi resapan air, menjaga stabilitas tanah, sekaligus mendukung mitigasi perubahan iklim.

Kegiatan tersebut melibatkan Kelompok Tani Desa Sodong, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), serta 60 karyawan Nestlé Indonesia Pabrik Bandaraya.

Sejumlah pemangku kepentingan turut hadir, di antaranya Kepala Sub Bagian Tata Usaha Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Teguh Winarno, Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batang Ila Dhiama Warni, serta Direktur Utama Perumda Air Minum Sendang Kamulyan Batang.

Rangkaian kegiatan mencakup penyediaan bibit, proses penanaman, hingga pemantauan dan pemeliharaan berkelanjutan.

Nestlé Indonesia menanam berbagai jenis pohon lokal seperti aren, trembesi, jambu air, dan jambu alas di area tutupan hijau serta lereng rawan longsor seluas 2,5 hektare.

Penanaman diproyeksikan mampu menyerap sekitar 22 ton CO? per tahun.